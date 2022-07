Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται ότι έκανε πράξη την επιθυμία του Τεν Χαγκ και συμφώνησε με τον Άγιαξ για την απόκτηση του Λισάντρο Μαρτίνες.

Ο Αργεντινός αμυντικός έχει πάνω από 100 συμμετοχές με τη φανέλα του “Αίαντα” μόλις στα 24 του χρόνια και ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον είχε ξεχωρίσει για το κέντρο της άμυνάς του.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έδωσαν έτσι 55 εκατομμύρια ευρώ στον Άγιαξ και “έκλεισαν” τον Μαρτίνες, με συμβόλαιο συνεργασίας 5 ετών και μέχρι το 2027.

Lisandro Martínez to Manchester United, here we go! Full agreement in place between Man United and Ajax for package up to €55m. Lisandro will sign until 2027, documents now approved. 🚨🔴 #MUFC



Deal done – meeting in Amsterday on Wednesday was the key step. Ten Hag, big factor. pic.twitter.com/qyYskmgNMU