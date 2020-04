Ο Τζέιντον Σάντσο είναι ένα από τα πιο “καυτά” ονόματα για τις μετεγγραφές του καλοκαιριού, αλλά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται ότι έχει ήδη φθάσει σε συμφωνία με τον ίδιο για την απόκτησή του.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ προέρχεται από εκπληκτική σεζόν και όλα δείχνουν ότι ήρθε η ώρα της επιστροφής του στο Νησί, με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι να τον έχουν στην κορυφή της λίστας τους.

Παρότι όμως αποκαλύφθηκε ότι μικρός ήταν οπαδός των “μπλε” του Λονδίνου, οι “κόκκινοι διάβολοι” φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στη μετεγγραφή του. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον ίδιο τον Σάντσο και πλέον απομένει μόνο η συμφωνία και με την Ντόρτμουντ, η οποία όμως αναμένεται να ζητήσει “τρελά λεφτά” για έναν από τους πιο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

