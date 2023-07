Ο αδερφός του Νορντίν Άμραμπατ της ΑΕΚ, Σοφιάν, ετοιμάζεται για τη μετεγγραφή της… ζωής του, αφού έφθασε σε συμφωνία με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να συνεχίσει την καριέρα του στο Ολντ Τράφορντ.

Απομένει όμως να υπάρξει deal της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με τη Φιορεντίνα και για το λόγο αυτό, η αγγλική ομάδα φέρεται να ετοιμάζει πρόταση της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ, για την αγορά του Σοφιάν Άμραμπατ.

Ο αδερφός του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στη Serie A, αλλά η παρουσία του με την Εθνική Αλγερίας στο Μουντιάλ του Κατάρ, ήταν αυτή που “εκτόξευσε” τις μετοχές του.

#ManchesterUnited are preparing a first official bid around €23-25M to submit to #Fiorentina to try to sign Sofyan #Amrabat. Talks in progress. #transfers #MUFC https://t.co/p2UQUISJQo