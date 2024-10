Η Μάντσεστερ Σίτι έσπασε το αήττητο ρεκόρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League

Ένα ακόμα λόγο έχουν πλέον οι φίλοι της Μάντσεστερ Σίτι, για να τη… λένε στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Πεπ Γουαρντιόλα έχει πλέον το καλύτερο αήττητο σερί στο Champions League.

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης (23.10.2024) με 5-0 της Σπάρτα Πράγας, για την 3η αγωνιστική του Champions League. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε 2 φορές και έφτασε τα 44 γκολ σε μόλις 42 συμμετοχές στη διοργάνωση, ξεπερνώντας στη σχετική λίστα τους Νεϊμάρ και Ντελ Πιέρο (43), ενώ χρειάζεται ακόμα έξι για να μπει στην πρώτη δεκάδα.

Με τη χθεσινή της νίκη, η Μάντσεστερ Σίτι έκανε νέο ρεκόρ στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Συγκεκριμένα οι “πολίτες” έφτασαν τις 26 αναμετρήσεις χωρίς ήττα, ξεπερνώντας έτσι το μέχρι πρότινος ρεκόρ των 25 αήττητων παιχνιδιών της Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ του Άλεξ Φέργκιουσον από το 2005 έως το 2009.

26 – Manchester City have set a new record for unbeaten games in the history of the European Cup/UEFA Champions League, going 26 without defeat (W18 D8) and breaking the record set by rivals Manchester United between 2007 and 2009 (a run of 25). Mastermind. pic.twitter.com/bEs0G9qyhf