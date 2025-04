Μίχαελ Σουμάχερ: Στο «σφυρί» η ιστορική Ferrari με την οποία ο θρύλος της Formula 1 κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2001

Στο “σφυρί” η Ferrari F2001. Στη δημοπρασία του οίκου RM Sotheby’s που θα διεξαχθεί στο Μονακό τον επόμενο μήνα, θα τεθεί προς πώληση το μονοθέσιο της “σκουντερία” με το οποίο ο Μίχαελ Σουμάχερ κέρδισε 9 αγώνες τη σεζόν 2001, που του έδωσαν το πρωτάθλημα οδηγών στη Formula 1.

Ο Μίχαελ Σουμάχερ κατέκτησε με αυτή την Ferrari το 4ο πρωτάθλημα της καριέρας του, από τα επτά που έβαλε στην τροπαιοθήκη του. Παράλληλα, με το συγκεκριμένο μονοθέσιο -με αριθμό πλαισίου 211- ο θρυλικός Γερμανός πιλότος πήρε την τελευταία νίκη του στο Μονακό, το 2001, ηγούμενος του 1-2 της Scuderia.

Έτσι δεν προκαλεί έκπληξη ότι η συγκεκριμένη F2001 θα δημοπρατηθεί πριν τις κατατακτήριες του επερχόμενου Grand Prix του Μονακό. Η δημοπρασία του οίκου RM Sotherby’s θα λάβει χώρα, μάλιστα, εντός του πριγκιπάτου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν υπάρχει τιμή εκκίνησης! Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις αρχικές προτάσεις τους, προκειμένου να καθοριστεί μια ελάχιστη τιμή.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που δημοπρατείται το συγκεκριμένο μονοθέσιο. Είχε πωληθεί έναντι 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων πίσω στο 2017. Έκτοτε το μονοθέσιο πέρασε και πάλι στα χέρια της Ferrari η οποία το έφερε και πάλι σε άριστη κατάσταση.

This Schumacher Ferrari Won the F1 Championship. Now, It’s for Sale: Schumacher’s Ferrari F2001 chassis 211, which won the Formula 1 Drivers’ World Championship in 2001, has been factory restored to driving condition. It’ll be sold on Saturday, May 24,… https://t.co/z10XacCbOa