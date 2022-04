Είδηση «βόμβα» από την Daily Mail για τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός φαίνεται πως θα φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι από τη νέα σεζόν και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της Premier League.

Ούτε Ρεάλ Μαδρίτης, ούτε Μπαρτσελόνα ούτε κάποια άλλη ομάδα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Daily Mail», η Μάντσεστερ Σίτι αποδέχθηκε τις οικονομικές απαιτήσεις του Έρλινγκ Χάαλαντ και έφτασε σε συμφωνία με τον Νορβηγό διεθνή επιθετικό της Ντόρτμουντ.

Ο Χάαλαντ θα γίνει, έτσι, ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία της Premier League, αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν για πενταετές συμβόλαιο που θα αποφέρει στον παίκτη πάνω από 500.000 λίρες την εβδομάδα!

Η Μάντσεστερ Σίτι θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του 21χρονου επιθετικού, η οποία είναι στα 63 εκατομμύρια , με τη συμφωνία να αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα.

