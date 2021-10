Η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Μίνο Ραϊόλα για την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Σχεδόν η… μισή Ευρώπη θέλει τον Νορβηγό σούπερ σταρ της “BVB” και οι “Πολίτες” είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ήδη δείξει επίσημο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το TimesSport, η διοίκηση της Σίτι έχει προγραμματίσει ραντεβού με τον διάσημο ατζέντη, ώστε να συζητήσουν το ενδεχόμενο μετεγγραφής του Χάαλαντ τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Ο 21χρονος στράικερ πάντως, είναι το πιο “καυτό” όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μαζί με τον Κίλιαν Εμπαπέ, κι έτσι αναμένεται μεγάλη “μάχη” για την απόκτησή του.

Erling Haaland’s agent Mino Raiola is expected to hold talks with Manchester City in January over a potential move for the 21-year-old this summer | @hirstclass #MCFC https://t.co/Laq4FYrriF