Παρά τις οδηγίες περί του αντιθέτου από την Premier League, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Δεν αποφεύχθηκαν όμως και τα επεισόδια, με τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και νυν των “χωριατών”, Ρόμπιν Όλσεν να δέχεται επίθεση από φίλους των “Πολιτών”.

Η ίδια η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε μάλιστα το γεγονός, ζητώντας συγγνώμη από τον Σουηδό τερματοφύλακα και διαβεβαιώνοντας ότι θα εντοπίσει τον δράστη και θα τον τιμωρήσει με αποκλεισμό από το γήπεδο.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα ήθελε να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη από τον τερματοφύλακα της Άστον Βίλα, Ρόμπιν Όλσεν, ο οποίος δέχθηκε επίθεση μετά το τελευταίο σφύριγμα του σημερινού αγώνα, όταν οι οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Σύλλογος έχει ξεκινήσει άμεση έρευνα και μόλις εντοπιστεί ο υπεύθυνος, θα τιμωρηθεί με επ’ αόριστον αποκλεισμό στο γήπεδο.

Shocking footage has emerged of Aston Villa goalkeeper Robin Olsen being assaulted numerous times whilst leaving the Etihad pitch. pic.twitter.com/yG0XIOAacs