Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα βγήκε νικήτρια από τη “μάχη” της με τον καρκίνο και ξέσπασε στα social media, γράφοντας «καρκίνε γ@μ@σ@@».

Η Ναβρατίλοβα είχε ανακοινώσει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στο λαιμό και το στήθος τον περασμένο Ιανουάριο και έκτοτε έκανε θεραπείες για να τον αντιμετωπίσει, με τα νέα να είναι θετικά.

«Μετά από μία μέρα γεμάτη εξετάσεις στο Sloan Kettering, είμαι καθαρή! Ευχαριστώ όλους τους γιατρούς, νοσοκόμους και μάγους των θεραπειών proton και ραδιενέργειας κτλ. Τι ανακούφιση. Αντίο καρκίνε και ναι, καρκίνε γ@μ@σ@@».

After a day full of tests at Sloan Kettering, I got the all clear! Thank you to all the doctors, nurses, proton and radiation magicians etc- what a relief:)#byebyecancer 🙂 and yes, #fuckcancer !!!