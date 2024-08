Η Μονακό ανακοίνωσε τον Φουρκάν Κορκμάζ

Η μπασκετική ομάδα της Μονακό ανακοίνωσε την απόκτηση του Φουρκάν Κορκμάζ, με τον Τούρκο γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο 2 ετών με τους Μονεγάσκους.

Με αυτή την μεταγραφή η Μονακό δυναμώνει και άλλο για τη φετινή σεζόν στην Euroleague, καθώς πέρα από την ανανέωση του συμβολαίου του Μάικ Τζέιμς, οι Μονεγάσκοι έκαναν δικούς τους τόσο τον Νικ Καλάθη, όσο και τον Φουρκάν Κορκμάζ.

Ο Τούρκος μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν στο ΝΒΑ με την φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, ωστόσο είχε φορέσει αρκετές φορές και τη φανέλα των Ντέλαγουερ Μπλου Κόουτς, θυγατρική ομάδα του συλλόγου. Με αυτό τον τρόπο ο 27χρονος γκαρντ θα επιστρέψει στην Ευρώπη μετά το 2017 και την Εφές και θα είναι μέρος στην πολύ ανταγωνιστική ομάδα της Μονακό.

