Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη έστειλε μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού: «Είστε έτοιμοι να συναντήσετε τον θρύλο σας;»

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το ματς με την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και η ομάδα του πριγκιπάτου έστειλε το δικό της μήνυμα στους φίλους των Πειραιωτών, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τον “V-Span”.

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τη νέα του “διαβολοβδομάδα” στη Euroleague, παίζοντας την Τετάρτη στην έδρα της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη (04.12.2024, 20:00, Newsit.gr, Novasports4) για την 13η αγωνιστική τη διοργάνωσης.

Μετά την πρεμιέρα του στη Euroleague και το “διπλό” επί του Παναθηναϊκού, ο Βασίλης Σπανούλης ετοιμάζεται να δώσει και τον πρώτο του εντός έδρας αγώνα στη διοργάνωση και θα βρει μπροστά του την ομάδα με την οποία έγραψε μπασκετική ιστορία ως παίκτης.

Η Μονακό είναι από τους συλλόγους που είναι αρκετά ενεργοί στα social media και με ανάρτησή της στο “Χ” (πρώην Twitter) θέλησε να κάνει focus στη συγκεκριμένη “συνάντηση” του Σπανούλη με τον Ολυμπιακό, στέλνοντας μήνυμα προς τους φίλους των Πειραιωτών.

Ο αγγλικός λογαριασμός της ομάδας πόσταρε δύο φωτογραφίες του Σπανούλη, μια που φιλάει το τρόπαιο της Euroleague όταν το κατέκτησε με την φανέλα του Ολυμπιακού και μια τώρα ως προπονητής της ομάδας (από το ματς του ΟΑΚΑ), με τη λεζάντα: “Φίλοι του Ολυμπιακού, είστε έτοιμοι να συναντήσετε τον θρύλο σας;”.

Olympiacos fans, are you ready to meet your legend tomorrow? pic.twitter.com/vY0EIuvtcd