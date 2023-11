Η Μονακό είχε διάθεση για χιούμορ μετά τη νίκη της επί του Ολυμπιακού στο Πριγκιπάτο για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μονακό επικράτησε του Ολυμπιακού με 85-77 για την 11η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στο 7-4, υποχρεώνοντας τους Πειραιώτες να πέσουν στο 6-5.

Η γαλλική ομάδα, μετά την νίκη της, είχε όρεξη για… χιούμορ, πικάροντας τον Ολυμπιακό με μια ανάρτηση στο twitter.

«Συνεχίστε να λέτε για το 27-2, αλλά τώρα βλέπουμε κάτι καινούργιο, έχασες από εμάς τους φίλους σου στο Twitter. Η τύχη σας… σταματάει κόντρα στην Μονακό και τον Παναθηναϊκό», έγραψαν στο twitter οι Μονεγάσκοι.

Η ανάρτηση της Μονακό:

You keep on saying 27-2,

But now, we’re seeing something new,

You’ve lost to us, your Twitter friends,

Monaco and PAO, that’s where your luck ends 😜



🎶 pic.twitter.com/QtJOtpCF0V