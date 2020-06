Τον όγδοο διαδοχικό τίτλο και συνολικά 30ό στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπάγερν Μονάχου. Η νίκη της επί της Βέρντερ μέσα στη Βρέμη (1-0) της εξασφάλισε και μαθηματικά τη φετινή… σαλατιέρα. Το “κάρφωσε” ο Λεβαντόφσκι – Τεράστια επέμβαση από Νόιερ στις καθυστερήσεις! Πέφτει η ομάδα της Βρέμης.

Το… σήκωσε και αυτό! Λίγες μέρες μετά την πρόκριση της στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε φτάσει στην κατάκτηση του 8ου σερί πρωταθλήματος και 30ού της ιστορίας της.

Οι Βαυαροί επικράτησαν εκτός έδρας της Βέρντερ Βρέμης με 1-0 και εξασφάλισαν τη μαθηματική κατάκτηση της “σαλατιέρας” δυο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της φετινής Bundesliga.

BACK TO BACK TO BACK TO BACK TO BACK TO BACK TO BACK TO BACK

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/baVIW6yavF