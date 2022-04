Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να “μετακομίσει” στο τέλος της σεζόν, αφού η νέα αγωνιστική περίοδος θα τη βρει μακριά από το Καμπ Νόου και στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης.

Οι Καταλανοί θα “τρέξουν” το σχέδιο “Espai Barça”, το οποίο και προβλέπει τον εκσυγχρονισμό όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του συλλόγου, με χρηματοδότηση της τάξης των 1,5 δισ. ευρώ και για το λόγο αυτό, η έδρα της ομάδας τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, θα παραμείνει κλειστή για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε μάλιστα το γεγονός, με τον πρόεδρο Λαπόρτα να μην είναι καθόλου… φειδωλός και να τονίζει ότι το Καμπ Νόου θα γίνει το καλύτερο στάδιο, στην καλύτερη πόλη, της καλύτερης χώρας στον κόσμο.

Ως τότε πάντως, η ομάδα θα αγωνίζεται στο στάδιο που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 και βρίσκεται στο λόφο Μονζουίκ της Βαρκελώνης.

