Η Μπαρτσελόνα τιμά τον Μαραντόνα! Η φανέλα με το “10” στα επίσημα του “Καμπ Νου” (pics)

Τον ελάχιστο φόρο τιμής στον θρυλικό Ντιέγκο Μαραντόνα, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (26/11), απότισε η Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια του ματς με την Οσασούνα στο “Καμπ Νου”.

Ο Μαραντόνα μπορεί να έμεινε μόλις δύο χρόνια στην Μπαρτσελόνα (1982-84) αλλά πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του στην ομάδα, όπως έκανε εξάλλου και στο ίδιο το ποδόσφαιρο ως άθλημα. Στο πρώτο ματς των “μπλαουγκράνα” στο “Καμπ Νόου” λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του “Ντιεγκίτο” οι υπεύθυνοι της Μπαρτσελόνα τοποθέτησαν τη φανέλα που φόρεσε, όσο αγωνίστηκε εκεί, στις θέσεις των επισήμων όπου κάθονται παραδοσιακά ο πρόεδρος και η διοίκηση του κλαμπ.

The presidential box at the Camp Nou for today’s match between Barcelona and Osasuna. #Maradona pic.twitter.com/lcosffplqH