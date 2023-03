Άτυχη στάθηκε στο Μαϊάμι Όπεν, η Μπιάνκα Αντρεέσκου, αφού μπορεί να κατάφερε να κάνει την έκπληξη κόντρα στη Μαρία Σάκκαρη, όμως στη συνέχεια αποχώρησε τραυματισμένη από το τουρνουά.

Στο παιχνίδι με την Αλεξάνδροβα, η Αντρεέσκου είχε μία σοκαριστική στιγμή, σφαδάζοντας στο κορτ και μάλιστα χρειάστηκε καροτσάκι για να αποχωρήσει από το γήπεδο. Οι εξετάσεις της επιβεβαίωσαν λοιπόν τη σοβαρότητα του τραυματισμού, αφού έδειξαν ότι υπέστη ρήξη στους συνδέσμους του αστραγάλου της. Η ίδια πάντως τόνισε ότι “θα μπορούσε να είναι και χειρότερα”.

«Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχω ρήξη συνδέσμων στον αριστερό μου αστράγαλο. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο χρόνο θα πάρει η αποθεραπεία, αλλά ας πούμε ότι θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Θα δω πως θα πάει μέρα με τη μέρα και είμαι αισιόδοξη πως με τη σωστή δουλεία, αποθεραπεία και προετοιμασία ότι θα επιστρέψω σύντομα στα courts. Ήδη έχει ξεκινήσει το διάστημα της αποκατάστασης και θα σας κρατάω ενήμερους».

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.



This audio is heartbreaking to listen to.



“I’ve never felt this kind of pain before.”



Bianca does not deserve this again.



💔 pic.twitter.com/r7ZnJTUi6P