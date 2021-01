Η Ναόμι Οσάκα αγόρασε ποδοσφαιρική ομάδα (pic)

Η Ναόμι Οσάκα είναι στα 23 της χρόνια, μία από τις κορυφαίες, αλλά και πιο δημοφιλής τενίστριες του κόσμου, με την περιουσία της να ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των επενδύσεών της λοιπόν, βρίσκεται πλέον και μία ποδοσφαιρική ομάδα, αφού η ίδια ανακοίνωσε ότι αγόρασε τη NC Courage, μία ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών από τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

«Οι γυναίκες που έχουν επενδύσει στο μεγάλωμά μου με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα και δεν ξέρω πού θα ήμουν χωρίς αυτές. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, έχω λάβει πολλή αγάπη από τις συναθλήτριές μου και γι’ αυτό με περηφάνια ανακοινώνω ότι είμαι ιδιοκτήτρια της ομάδας North Carolina Courage», έγραψε σχετικά στο twitterη Οσάκα, ανεβάζοντας και φωτογραφίες της με ποδοσφαιρική μπάλα σε κορτ του τένις.

The women who have invested in me growing up made me who I am today, I don’t know where I would be without them. Throughout my career I’ve always received so much love from my fellow female athletes so that’s why I am proud to share that I am now a owner of @TheNCCourage ⚽️❤️ pic.twitter.com/Iz0YcVvOqz