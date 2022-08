Στον Ολυμπιακό αναμένεται να καταλήξει ο Χουάνγκ Ούι Τζο, τον οποίο και απέκτησε η Νότιγχαμ Φόρεστ έναντι 3,4 εκατομμυρίων λιρών από τη γαλλική Μπορντό.

Αποκλειστικό δημοσίευμα του Football Insider αναφέρει ότι η αγγλική ομάδα σκοπεύει να δανείσει τον διεθνή Νοτιοκορεάτη επιθετικό στον Ολυμπιακό, λίγο μετά τη συμφωνία της με τους Γιρονδίνους.

Ο Χουάνγκ αγωνίζεται τόσο ως κεντρικός επιθετικός, όσο και στα πλάγια της επίθεσης και με την Μπορντό είχε τα τελευταία χρόνια 29 γκολ και 7 ασίστ σε 97 συμμετοχές, ενώ είναι βασικός επιθετικός και στην Εθνική Ομάδα της Νοτίου Κορέας, με την οποία έχει 15 γκολ σε 45 αγώνες.

