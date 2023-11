Ένα μεγάλο ταλέντο από την Ελλάδα απέκτησε το πανεπιστήμιο St. John’s του Ρικ Πιτίνο, καθώς ανακοίνωσε τον Λευτέρη Λιοτόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται φέτος στη ΔΕΚΑ.

Ο Λιοτόπουλος ξεχώρισε με την Εθνική Ελλάδας στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό U18, έχοντας 14,9 πόντους, 5,1 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28,8 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής και κέρδισε τα βλέμματα των σκάουτερ από τις ΗΠΑ.

Το πανεπιστήμιο St. John’s λοιπόν, που έχει προπονητή τον Hall of Famer, Ρικ Πιτίνο, ο οποίος υπήρξε τεχνικός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας των ανδρών, έσπευσε να τον αποκτήσει. Ο Λιοτόπουλος θα μετακομίσει έτσι την επόμενη σεζόν με υποτροφία στις ΗΠΑ, καθώς η ομάδα του Κουίνς τον ανακοίνωσε κι επίσημα.

