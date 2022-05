Μετά από 10 χρόνια απουσίας, η Οσέρ επέστρεψε στη Ligue 1 μέσω των μπαράζ παραμονής / ανόδου, δίνοντας… το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού στην Σεντ Ετιέν, μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. “Ντού” οπαδών των γηπεδούχων μετά τη λήξη και τρομακτικές εικόνες.

Η Οσέρ επέστρεψε στα «σαλόνια» του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς επικράτησε της Σεντ Ετιέν με 5-4 στα πέναλτι (1-1 κ.α. και παρ.), στο δεύτερο μπαράζ παραμονής/ανόδου προς τη Ligue 1.

Η Οσέρ πήγε αποφασισμένη να… πουλήσει πολύ ακριβά το «τομάρι» της στο Geoffroy-Guichard, παρά το ισόπαλο 1-1 του πρώτου αγώνα στην έδρα της. Ο Σακχί στο 51’ έδωσε το προβάδισμα στην Οσέρ, όμως ο Μαχντί Καμαρά στο 76’ έφερε το ματς στα ίσα και τη σειρά σε απόλυτη «ισορροπία». Το σκορ δεν άλλαξε ούτε στην 30λεπτο παράταση και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη… ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι, όπου η Οσέρ ήταν απόλυτα εύστοχη.

Οι Ντουτζιμόν, Γιουμπάλ, Περέν, Σαρμπονιέ και Τουρέ ευστόχησαν στις δικές τους εκτελέσεις, την ώρα που ο Μπουντεμπούζ έχασε το πρώτο πέναλτι για τη Σεντ Ετιέν (απέκρουσε ο Ντονοβάν Λεόν). Οι Νορντίν, Τράουκο, Ντιούς και Μπουανγκά βρήκαν δίκτυα στα δικά τους χτυπήματα, όμως το πρώτο χαμένο πέναλτι έκανε στο τέλος τη διαφορά κι οδήγησε του «στεφανουά» στη Β’ Κατηγορία και την Οσέρ στη Ligue 1, μετά από απουσία μίας δεκαετίας!

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οπαδοί της Σεντ Ετιέν -απογοητευμένοι για τον υποβιβασμό στη Ligue 2- εισέβαλαν στο γήπεδο, επιδόθηκαν σε ρίψη καπνογόνων, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να αποχωρούν… πανικόβλητοι προς τη φυσούνα.

Saint-Étienne just got relegated to Ligue 2 in front of their fans and fucking hell this pitch invasion is absolute chaos 🤯



pic.twitter.com/qkTysBWhzB