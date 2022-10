Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 1-0 της Μαρσέιγ στο ντέρμπι της Ligue 1 και συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ένα γκολ του Νεϊμάρ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου από ασίστ του Εμπαπέ, ήταν αρκετό για την Παρί Σεν Ζερμέν, ώστε να πάρει τη νίκη επί της Μαρσέιγ, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 72′ και μετά, χάρη στην αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα του Γκιγκό.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανέβηκε έτσι στο +6 από τη Μαρσέιγ στην κορυφή της Ligue 1, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Λοριάν με τρεις βαθμούς λιγότερους.

Love the finish from Neymar, placed to perfection. pic.twitter.com/S3m7WdZX2X