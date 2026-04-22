Η Πάρμα θα ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό για να κρατήσει και την επόμενη σεζόν τον Στρεφέτσα

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα αγωνίζεται ως δανεικός στην Πάρμα από τον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο και οι άνθρωποι της ιταλικής ομάδας είναι διατεθειμένοι να τον κρατήσουν και τη νέα σεζόν στο ρόστερ τους.

Σε 10 συμμετοχές με τη φανέλα της Πάρμα ο Στρεφέτσα έχει ένα γκολ και δύο ασίστ και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα η διοίκηση της ομάδας θα ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό, με σκοπό να πάρει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό δεν θα είναι πολύ εύκολο καθώς οι απαιτήσεις των Πειραιωτών είναι υψηλές και δεν αποκλείεται να βρεθεί μία μέση λύση με έναν νέο δανεισμό, αν οι Πειραιώτες είναι αποφασισμένοι να μην τον κρατήσουν στο ρόστερ της νέας σεζόν.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ σε 21 παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο πρώτο μισό της σεζόν είχε 1 γκολ και 5 ασίστ, χωρίς να κλέβει τις εντυπώσεις με την παρουσία του, παρά το μεγάλο χρηματικό ποσό που δόθηκε στην Κόμο για την απόκτησή του (8 εκατομμύρια ευρώ).