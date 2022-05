Ο Ρούμπεν Σεμέδο δεν κατάφερε να κερδίσει θέση βασικού στην Πόρτο και έτσι οι Πορτογάλοι δεν σκοπεύουν να πληρώσουν τη ρήτρα των 5 εκατομμυρίων ευρώ για τη μετεγγραφή του από τον Ολυμπιακό.

Αυτό υποστηρίζει δημοσίευμα της O’JOGO στην Πορτογαλία, το οποίο επισημαίνει όμως ότι οι “δράκοι” έχουν τη διάθεση να επαναδιαπραγματευτούν τη ρήτρα του.

Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει: «Ο παίκτης ενημερώθηκε ότι η ρήτρα για την αγορά του δεν θα ενεργοποιηθεί από την Πόρτο. Οι “δράκοι” αναζητούν εναλλακτική στη Βραζιλία, χωρίς όμως να αποκλείουν νέα διαπραγμάτευση με τον Ολυμπιακό».

Porto will not take up their option to buy Ruben Semedo, per O Jogo. pic.twitter.com/h9kaL6ptML