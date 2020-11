Η προθέρμανση του Μαραντόνα με… “Live is life” ως φόρος τιμής σε όλα τα μάτριξ στη Serie A (video)

Το video με την επική προθέρμανση του Ντιέγκο Μαραντόνα πριν από ματς της Νάπολι υπό τους ήχους του “Live is life” θα προβληθεί σε όλες τις γιγαντοοθόνες των γηπέδων της Serie A πριν την έναρξη της επόμενη αγωνιστικής.

Ο θάνατος του Ντίεγκο Μαραντόνα έχει σκοράρει τον πλανήτη και αναμένεται να επισκιάσει το επόμενο διάστημα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα την Αργεντινή, αλλά και την Ιταλία όπου μεγαλούργησε με τη φανέλα της Νάπολι.

Η διοργανώτρια αρχή της Serie Α πήρε την απόφαση να τιμήσει με έναν ακόμα τρόπο τη μνήμη του Ντιεγκίτο, αφού πριν την έναρξη των αναμετρήσεων στο πρωτάθλημα το προσεχές Σαββατοκύριακο, θα προβληθεί video με την εμβληματική προθέρμανση του “θρυλικού” Αργεντινού άσου υπό τους ήχους του “Live is life” των Opus.

Το εν λόγω κομμάτι αποτελεί διαχρονική επιτυχία και έπαιζε τη δεκαετία του 80′ στο ‘”Σαν Πάολο” (προσεχώς “Ντιέγκο Μαραντόνα”) της Νάπολι, όπου είχε… συλλάβει η κάμερα τον “Θεό” να… χορεύει με τη μπάλα στα πόδια πριν από κάποιο ματς.

Θυμηθείτε το φοβερό στιγμιότυπο

