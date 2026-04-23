Η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί με κόσμο τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα playoffs της Euroleague

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα playoffs της Euroleague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας και οι αναμετρήσεις στη Movistar Arena θα γίνουν παρουσία 8.000 φιλάθλων.

Οι αρμόδιες Αρχές ανακοίνωσαν ότι ενέκριναν την παρουσία των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης για τα εντός έδρας ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ με μία προϋπόθεση. Δικαίωμα παρουσίας στους αγώνες θα έχουν μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, που είναι περίπου 8.000 άτομα.

Μέχρι πρότινος τα παιχνίδια των ισπανικών ομάδων κόντρα σε Χάποελ και Μακάμπι γίνονταν κεκλεισμένων των θυρών, εξαιτίας των κακών σχέσεων Ισπανίας και Ισραήλ, μετά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι φίλοι και η διοίκηση της Ρεάλ πίεσαν για να αλλάξει το συγκεκριμένο «καθεστώς» με τις άδειες κερκίδες, λόγω της κρισιμότητας των αναμετρήσεων και τα ματς που θα γίνουν στις 29 Απριλίου και 1 Μαΐου στη Μαδρίτη θα έχουν 8.000 φιλάθλους.

Οι πρώτες σειρές της Movistar Arena θα είναι κενές και θα απαιτείται ταυτοποίηση στους χώρους VIP του γηπέδου, ενώ 450 αστυνομικοί θα ενισχύσουν την ιδιωτική ασφάλεια.