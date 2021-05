«Stop» στο δεύτερο γύρο. Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-1 σετ από την Αμερικανίδα, Κόρι Γκοφ, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Rome Masters.

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείσθηκε από την συνέχεια του ATP Masters 1000 της Ρώμη, καθώς ηττήθηκε 6-1, 1-6, 6-1 από την Κόρι Γκοφ και «αποχαιρέτησε» το τουρνουά από τη δεύτερη του φάση.

Η 17χρονη Αμερικανίδα (Νο 35 στην παγκόσμια κατάταξη) αιφνιδίασε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 19 στον κόσμο) στο πρώτο σετ. Η Γκοφ «έσπασε» στο τρίτο γκέιμ το σερβίς της Σάκκαρη και μετά από 31 λεπτά έφτασε με άνεση στο 6-1, χωρίς να συναντήσει ουσιαστική αντίσταση.

Η Γκοφ κατάφερε να μπει δυνατά και στο δεύτερο σετ, κάνοντας και εκεί break. Η Σάκκαρη όχι μόνο… απάντησε με το ίδιο νόμισμα, αλλά έφτασε και στην κατάκτηση του σετ με 6-1, μέσα σε 37 λεπτά!

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Γκοφ έδειξε την απαραίτητη ψυχραιμία και προηγήθηκε με 3-0 γκέιμ, καθώς κράτησε το σερβίς της κι έκανε μπρέικ στην Σάκκαρη. Και κάπου εκεί, τελείωσε επί της ουσίας ο αγώνας, καθώς η κόπωση από την υπερπροσπάθεια στο δεύτερο σετ, κατέβαλε την Σπαρτιάτισσα πρωταθλήτρια. Η Γκοφ έκανε ακόμη ένα μπρέικ, προηγήθηκε με 4-0 και μετά από 39 λεπτά, έφθασε στο 6-1 και την νίκη-πρόκριση για τον 3ο γύρο του τουρνουά.

