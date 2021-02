Η Σάκκαρη «λύγισε» σε σούπερ τάι μπρέικ και στρέφεται στο Australian Open (video)

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-1 σετ από την Ανέτ Κονταβέιτ στα ημιτελικά του τουρνουά Grampians Trophy και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στο Australian Open, το οποίο και ξεκινάει από αύριο Δευτέρα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι και πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-2, αλλά στη συνέχεια ένα “μπλακ άουτ” επέτρεψε στην αντίπαλό της να ισοφαρίσει με 6-3. Το παιχνίδι κρίθηκε έτσι σε σούπερ τάι μπρέικ, όπου η Σάκκαρη προηγήθηκε με 9-7, αλλά στη συνέχεια δέχθηκε σερί 4-0 και γνώρισε την ήττα.

Τα σημαντικά για το Νο22 του κόσμου πάντως, βρίσκονται μπροστά της, αφού την Τρίτη (09/02) θα αντιμετωπίσει την Κριστίνα Μλαντένοβιτς στον πρώτο γύρο του Αυστραλιανού Γκραν Σλαμ.

