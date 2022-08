Η Σερένα Γουίλιαμς, αποκάλυψε σε συνέντευξη της ότι είναι έτοιμη να αποχωρήσει από τα κορτ του τέννις και την ενεργό δράση.

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε για τη Σερένα Γουίλιαμς με την Αμερικανίδα τενίστρια να δηλώνει σε συνέντευξη της στη Vogue την απόσυρση της από τα γήπεδα.

Η κάτοχος των 23 Grand slam τίτλων, τόνισε ότι προετοιμάζει να αποχωρήσει από την αγωνιστική δράση, προσθέτοντας ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορούσε να σκεφτεί, αλλά την ίδια ώρα μοιάζει έτοιμη να το δεχτεί, αναγνωρίζοντας ότι είναι φυσικό επακόλουθο.

Μάλιστα, προχώρησε και σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία προαναγγέλει το τέλος της λαμπρής καριέρας της, έχοντας στόχο να επικεντρωθεί στα οικογενειακά της καθήκοντα.

«Έρχεται μια στιγμή στη ζωή που πρέπει να αποφασίσουμε να κινηθούμε προς μια διαφορετική κατεύθυνση», γράφει η Σερένα. «Αυτή η στιγμή είναι πάντα δύσκολη όταν αγαπάς κάτι τόσο πολύ. Θεέ μου, πόσο μου αρέσει το τένις. Αλλά τώρα, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Πρέπει να επικεντρωθώ στο να είμαι μαμά, στους πνευματικούς μου στόχους και να ανακαλύψω επιτέλους μια διαφορετική, αλλά απλά συναρπαστική Σερένα. Θα απολαύσω τις επόμενες εβδομάδες.»

Η 40χρονη τενίστρια αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσυρθεί μετά την ολοκλήρωση Us Open.

In Vogue’s September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. “It’s the hardest thing that I could ever imagine,” she says. “I don’t want it to be over, but at the same time I’m ready for what’s next” https://t.co/6Zr0UXVTH1 pic.twitter.com/YtGtcc18a9