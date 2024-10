Η συγκίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο για τον πατέρα του: Θα ήθελα πολύ να ζούσε, έχει τα γενέθλιά του

Η συγκινητική στιγμή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Ραγιά.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε το νικητήριο γκολ της Αλ Νασρ στον αγώνα με την Αλ Ραγιά για το Champions League και το αφιέρωσε στον πατέρα του, ο οποίος πέθανε το 2005 κι εάν ζούσε τη Δευτέρα (30/10) θα έκλεινε τα 71 του χρόνου.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Πορτογάλος σταρ αναφέρθηκε συγκινημένος στην απώλειά του πατέρα του.

Cristiano Ronaldo was very emotional after talking about his father



pic.twitter.com/jsOFv88ddq