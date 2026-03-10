Η σύζυγος του Λούκα Ντόντσιτς κατέθεσε αίτηση για τη διατροφή των παιδιών τους

Ο Λούκα Ντόντσιτς φαίνεται ότι βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου από τη σύζυγό του Αναμαρία Γκόλτες και η Σλοβένα εμφανίζεται να έχει καταθέσει αίτηση για τη διατροφή των παιδιών τους.

Η Αναμαρία Γκολτές και ο Λούκα Ντόντσις έχουν αποκτήσει δύο κοριτσάκια, ένα τριών ετών και ένα μηνών, τα οποία και θα βρεθούν πλέον στη “διαμάχη” των γονιών τους για το διαζύγιο, αν και η αίτηση της συζύγου του Σλοβένου σούπερ σταρ του NBA δεν αφορά προς το παρόν την επιμέλειά τους.

Αντίθετα, το αίτημά της περιλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα και τη διατροφή τους, σύμφωνα με το TMZ, το οποίο κάνει λόγο και για εξωσυζυγική σχέση του νέου ηγέτη των Λος Άντζελες Λέικερς. Ως “πέτρα του σκανδάλου” εμφανίζεται η γνωστή ηθοποιός, Μάντλιν Κλάιν.