Σοκαρισμένο το αγγλικό ποδόσφαιρο παρακολουθεί τις εξελίξεις στην υπόθεση του αρχηγού της Έβερτον, Γκίλφι Σίγκουρντσον, ο οποίος και κατηγορείται για παιδοφιλία.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, η σύζυγος του Ισλανδού μέσου μάζεψε τα πράγματά της κι έφυγε από το σπίτι τους, μετά από όσα έγιναν γνωστά για τον ίδιο, όντας συγκλονισμένη από τις κατηγορίες.

Ο Σίγκουρντσον δε από την πλευρά του, έχει μεταφερθεί σε άλλο ειδικό σπίτι, όπου και βρίσκεται υπό 24ωρη παρακολούθηση και ενώ περιμένει να του απαγγελθούν κι επίσημα κατηγορίες, για να οριστεί δικάσιμος για την υπόθεσή του.

