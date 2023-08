Η CONMEBOL ανακοίνωσε την ποινή που επιβλήθηκε στον Μαρσέλο, για τον σοκαριστικό τραυματισμό που –άθελά του- προκάλεσε στον Λουτσιάνο Σάντσες, στον αγώνα της Φλουμινένσε με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για το Copa Libertadores.

Ο Μαρσέλο τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές από την CONMEBOL και παράλληλα θα χρειαστεί να καταβάλει το ποσό των 6.000 δολαρίων στην διοργανώτρια αρχή της συγκεκριμένης διοργάνωσης, για τον σοκαριστικό τραυματισμό που προκάλεσε στον Λουτσιάνο Σάντσες.

Θυμίζουμε ότι ο Μαρσέλο αποβλήθηκε για τη συγκεκριμένη φάση, ενώ μόλις αντιλήφθηκε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πόδι του αντιπάλου του, ξέσπασε σε κλάματα και έφυγε συντετριμμένος από το γήπεδο.

