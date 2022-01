Ο αδερφός του Νορντίν Άμραμπατ φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά σε μία μεγάλη μετεγγραφή, αφού η Τότεναμ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Φιορεντίνα, για την απόκτησή του.

Ο 25χρονος Σοφιάν έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στην Ιταλία και ετοιμάζεται για ένα ακόμη μεγαλύτερο “βήμα” στην Premier League, όπου είχε αγωνιστεί και ο παίκτης της ΑΕΚ, με τη φανέλα της Γουότφορντ.

Η Τότεναμ εμφανίζεται να προορίζει τον Σοφιάν Άμραμπατ για το κενό του Εντομπελέ, ο οποίος και είναι πιθανό να επιστρέψει στην πατρίδα του, για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν. Για το λόγο αυτό, η αγγλική ομάδα σκοπεύει να αποκτήσει τον Τυνήσιο μέσο με τη μορφή δανεισμού και οψιόν μετεγγραφής της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με βρετανικά και ιταλικά ΜΜΕ.

🔜📝 Sofyan #Amrabat to #Tottenham from #Fiorentina on loan with option to buy around €15M. #transfers #THFC @violanews