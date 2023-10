Η Τότεναμ του Άγγελου Ποστέκογλου είναι ασταμάτητη στη φετινή Premier League και οδηγεί την κούρσα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, “σπάζοντας” το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Μετά και τη νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας, η Τότεναμ έχει κάνει πλέον καλύτερο ξεκίνημα και από τους «Invincibles» της Άρσεναλ, που κατέκτησαν αήττητοι την Premier League το μακρινό 2004. Η ομάδα του Ποστέκογλου έχει 26 πόντους σε 10 παιχνίδια, ενώ οι “κανονιέρηδες” των Ανρί και Μπέργκαμπ είχαν 24 βαθμούς στα πρώτα δικά τους 10 ματς στην Αγγλία.

Ο ίδιος ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός δε, έχει ξεπεράσει και τον Γκους Χίντινγκ στην Τσέλσι, ο οποίος είχε 25 βαθμούς στο ίδιο διάστημα, στο ξεκίνημα της καριέρας του στους “μπλε” του Λονδίνου. Η Τότεναμ όμως, αποθεώνεται και για το ποδόσφαιρό της, με το “Ange Ball” να έχει κερδίσει όλους του οπαδούς στο Νησί.

Captain Sonny nets his 8th goal of the season! 🎯



Sit back and enjoy this fine team move 😍 pic.twitter.com/1UJDgQG1Xe October 27, 2023

After the first 10 games of the season:⁠

⁠

◎ Arsenal 2003/04: 24 points, 0 defeats⁠

◉ Spurs 2023/24: 26 points, 0 defeats⁠

⁠

Tottenham are ahead of the Invincibles pace. 😏 pic.twitter.com/ESQxQnBiao — Squawka (@Squawka) October 27, 2023

Tottenham are making history under Ange Postecoglou 📈 pic.twitter.com/CC5sYhuSLJ — ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2023