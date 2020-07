Οι ομάδες του Ζοζέ Μουρίνιο δεν φημίζονται για το επιθετικό τους παιχνίδι, αλλά η Τότεναμ το… παράκανε στο τελευταίο της παιχνίδι στην Premier League, κόντρα στην Μπόρνμουθ.

Τα “σπυρούνια” δεν κατάφεραν να κάνουν ούτε μία τελική προσπάθεια προς την εστία του αντίπαλου τερματοφύλακα και έτσι δίκαια έμειναν στον 0-0, αν και οι ίδιοι διαμαρτύρονται για ένα πέναλτι στον Κέιν, που δεν έδωσε ο διαιτητής.

Παρότι όμως “καιγόταν” για τη νίκη στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει ένα “εισιτήριο” για την Ευρώπη από την Premier League, η Τότεναμ δεν “απείλησε” ούτε στο ελάχιστον τη 18η ομάδα του πρωταθλήματος, η οποία έχει δεχθεί μέχρι αυτό το παιχνίδι 178 τελικές στην εστία της συνολικά.

Tottenham had 0 shots on target against 18th placed Bournemouth pic.twitter.com/XFvCbGraQA