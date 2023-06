Ο Άγγελος Ποστέκογλου φαίνεται ότι θα κάνει το “άλμα” για την Premier League, αφού η Τότεναμ εμφανίζεται έτοιμη να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Έλληνα προπονητή της Σέλτικ.

Μετά από μία διετία γεμάτη τίτλους στην Σκωτία, ο Ποστέκογλου κέρδισε την εκτίμηση όλων στο Νησί και η Τότεναμ τον επέλεξε για να τη βγάλει από την… αποτυχία της φετινής σεζόν, οπότε και έμεινε εκτός Ευρώπης στην αγγλική Premier League.

Σύμφωνα με κορυφαίο ρεπόρτερ, οι δύο πλευρές βρίσκονται στις τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας και μέσα στις επόμενες ώρες, ο Ποστέκογλου μπορεί να ανακοινωθεί ως ο νέος προπονητής των “σπιρουνιών”.

New round of talks scheduled in the next 24/48h between Tottenham and CAA agency in order to complete the agreement for Ange Postecoglou.



Contract almost agreed, waiting on the final details to be sorted then it will be sealed.