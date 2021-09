Περνάει ένα ισχυρό μήνυμα! Η Ίντερ αφιερώνει την τρίτη της φανέλα στη… μάχη κατά των διακρίσεων, του ρατσισμού και κάθε είδους διαχωρισμού.

«Συχνά είμαστε σε απόσταση. Διαφέρουμε σε κουλτούρα, γενιές, ή απλά γιατί μας χωρίζουν τα σύνορα. Όμως, δεν υπάρχει καμία απόσταση στους “νερατζούρι” διότι είμαστε όλοι κοντά, είμαστε όλοι αδέρφια του κόσμου» αναφέρει η Ίντερ, στο ποστάρισμα για την παρουσίαση της 3ης φανέλας της.

Η φανέλα της Ίντερ έχει σκούρο μπλε και μια πολύχρωμη, χοντρή ρίγα στο κέντρο της.

👕 | THIRD KIT



Siamo spesso distanti, per cultura, per generazione o perché c’è un confine a dividerci. Ma non c’è distanza che noi nerazzurri non possiamo colmare, perché siamo fratelli e sorelle del mondo.



Orgogliosi di presentarvi il nostro #ThirdKit per la stagione 21/22. pic.twitter.com/Nsq910WYuj