Η Τσέλσι θέλει να «τινάξει την μπάνκα» για να πάρει τον Χάαλαντ

Η Τσέλσι ξόδεψε το περασμένο καλοκαίρι 200 εκατομμύρια ευρώ για μετεγγραφές, αποκτώντας παίκτες όπως ο Βέρνερ και ο Χάβερτς, αλλά το μεγάλο deal φαίνεται ότι δεν το έχει κάνει ακόμα.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η αγγλική ομάδα είναι έτοιμη να “τινάξει την μπάνκα στον αέρα” για να αποκτήσει το πιο “καυτό” όνομα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός επιθετικός έχει κάνει όλη την Ευρώπη να μιλάει για αυτόν, με τις εμφανίσεις του στη Ντόρτμουντ, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Η Μπορούσια έχει βάλει ρήτρα 75 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του, αλλά αυτή θα βρεθεί σε ισχύ το καλοκαίρι του 2021.

Η Τσέλσι όμως φαίνεται ότι βιάζεται να τον αποκτήσει και εμφανίζεται διατεθειμένη να κάνει μετεγγραφικό ρεκόρ με ένα ποσό αρκετά πάνω από τα 89 εκατομμύρια ευρώ που σπατάλησε για τον Χάρβετς, την πιο ακριβή μετεγγραφή της ιστορίας της.

