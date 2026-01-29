Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός πήρε μία δύσκολη και σημαντική νίκη με 87-75 κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα να την προσπεράσει στην κατάταξη της διοργάνωσης.
Παρότι δεν κατάφερε οριακά να καλύψει και τη διαφορά από την Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στη Euroleague και με την 5η συνεχομένη νίκη του, ανέβηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης.
Κι αυτό γιατί την ίδια ώρα, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη συνέχισε την… κοιλιά της στη διοργάνωση, γνωρίζοντας αναπάντεχη ήττα στην έδρα της, με 79-64 από την Μπάγερν Μονάχου.
Τα αποτελέσματα στην 25η αγωνιστική
Τρίτη 27 Ιανουαρίου
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62
Χάποελ – Μπάγερν 64-79
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79
Βαλένθια – Μακάμπι 94-83
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (20:30)
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι (21:00)
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (21:30)
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (21:45)
Η κατάταξη στη Euroleague
- Φενέρμπαχτσε 17-7 *
- Ολυμπιακός 16-8 *
- Χάποελ 16-8 *
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
- Μπαρτσελόνα 16-9
- Βαλένθια 16-9
- Μονακό 15-9
- Ζάλγκιρις 14-10
- Παναθηναϊκός 14-10
- Ερυθρός Αστέρας 14-10
- Αρμάνι Μιλάνο 12-13
- Βίρτους Μπολόνια 11-13
- Ντουμπάι 11-13
- Μακάμπι 10-15
- Μπάγερν 10-15
- Παρί 8-16 *
- Μπασκόνια 8-16
- Παρτίζαν 8-17
- Βιλερμπάν 6-18
- Αναντολού Εφές 6-19
* Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Παρί έχουν από ένα ματς λιγότερο