Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα

Στη 2η θέση της κατάταξης ανέβηκε ο Ολυμπιακός στη Euroleague
Ο Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ πανηγυρίζει στο Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός πήρε μία δύσκολη και σημαντική νίκη με 87-75 κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα να την προσπεράσει στην κατάταξη της διοργάνωσης.

Παρότι δεν κατάφερε οριακά να καλύψει και τη διαφορά από την Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στη Euroleague και με την 5η συνεχομένη νίκη του, ανέβηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Κι αυτό γιατί την ίδια ώρα, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη συνέχισε την… κοιλιά της στη διοργάνωση, γνωρίζοντας αναπάντεχη ήττα στην έδρα της, με 79-64 από την Μπάγερν Μονάχου.

Τα αποτελέσματα στην 25η αγωνιστική

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92

 

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62

Χάποελ – Μπάγερν 64-79

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79

Βαλένθια – Μακάμπι 94-83

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (20:30)

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι (21:00)

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (21:30)

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (21:45)

Η κατάταξη στη Euroleague

  1. Φενέρμπαχτσε 17-7 *
  2. Ολυμπιακός 16-8 *
  3. Χάποελ 16-8 *
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
  5. Μπαρτσελόνα 16-9
  6. Βαλένθια 16-9
  7. Μονακό 15-9
  8. Ζάλγκιρις 14-10
  9. Παναθηναϊκός 14-10
  10. Ερυθρός Αστέρας 14-10
  11. Αρμάνι Μιλάνο 12-13
  12. Βίρτους Μπολόνια 11-13
  13. Ντουμπάι 11-13
  14. Μακάμπι 10-15
  15. Μπάγερν 10-15
  16. Παρί 8-16 *
  17. Μπασκόνια 8-16
  18. Παρτίζαν 8-17
  19. Βιλερμπάν 6-18
  20. Αναντολού Εφές 6-19

* Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Παρί έχουν από ένα ματς λιγότερο

