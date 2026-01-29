Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός πήρε μία δύσκολη και σημαντική νίκη με 87-75 κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα να την προσπεράσει στην κατάταξη της διοργάνωσης.

Παρότι δεν κατάφερε οριακά να καλύψει και τη διαφορά από την Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στη Euroleague και με την 5η συνεχομένη νίκη του, ανέβηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Κι αυτό γιατί την ίδια ώρα, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη συνέχισε την… κοιλιά της στη διοργάνωση, γνωρίζοντας αναπάντεχη ήττα στην έδρα της, με 79-64 από την Μπάγερν Μονάχου.

Τα αποτελέσματα στην 25η αγωνιστική

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62

Χάποελ – Μπάγερν 64-79

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79

Βαλένθια – Μακάμπι 94-83

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (20:30)

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι (21:00)

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (21:30)

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (21:45)

Η κατάταξη στη Euroleague

Φενέρμπαχτσε 17-7 * Ολυμπιακός 16-8 * Χάποελ 16-8 * Ρεάλ Μαδρίτης 16-9 Μπαρτσελόνα 16-9 Βαλένθια 16-9 Μονακό 15-9 Ζάλγκιρις 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 14-10 Αρμάνι Μιλάνο 12-13 Βίρτους Μπολόνια 11-13 Ντουμπάι 11-13 Μακάμπι 10-15 Μπάγερν 10-15 Παρί 8-16 * Μπασκόνια 8-16 Παρτίζαν 8-17 Βιλερμπάν 6-18 Αναντολού Εφές 6-19

* Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Παρί έχουν από ένα ματς λιγότερο