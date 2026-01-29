Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: «Έλιωσε» τους Καταλανούς στο ΣΕΦ και έκανε πέμπτη σερί νίκη στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός πάτησε το… γκάζι στο φινάλε και “έλιωσε” την Μπαρτσελόνα με 87-75 για την 25η αγωνιστική της Euroleague, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί του στην Ευρώπη, όπου έχει πλέον 5/5 στα τελευταία του ματς.

Παρά το καλό του ξεκίνημα στο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός επέτρεψε στην Μπαρτσελόνα να μπει με προβάδισμα στην τελευταία περίοδο, αλλά εκεί άλλαξε το… τσιπάκι και με φοβερούς Φουρνιέ και Τζόουνς “πάτησε” τους Καταλανούς και έφθασε άνετα στη νίκη.

Οι Πειραιώτες λίγο έλειψε μάλιστα να πάρουν και τη διαφορά από την ομάδα του Πασκουάλ, αλλά έστω κι έτσι, έφθασαν στο 16-8 στην κατάταξη της Euroleague, αφήνοντας πίσω τους την Μπαρτσελόνα.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, αφού ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν “καυτός” από την περιφέρεια και η άμυνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα… δάγκωσε την Μπαρτσελόνα, βρίσκοντας και εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Οι Πειραιώτες “έτρεξαν” μάλιστα ένα 13-0 σερί σε αυτό το διάστημα και βρέθηκαν με διψήφια διαφορά στο ματς, με τον Βεζένκοφ να έχει 12 πόντους στο 27-13 του πρώτου 10λέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τους Τζόουνς και ΜακΚίσικ να δίνουν ενέργεια σε άμυνα και επίθεση, αλλά η Μπαρτσελόνα έβγαλε αντίδραση στο φινάλε του ημιχρόνου. Ο Σενγκέλια νίκησε κατά κράτος τον Πίτερς και οι Πειραιώτες “κόλλησαν” στο σκορ, γεγονός που επέτρεψε στους Καταλανούς να μειώσουν στο 46-37 του ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός ήταν όμως ακόμη χειρότερος μετά το ημίχρονο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέτρεψε στην Μπαρτσελόνα να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος με 9-0 σερί και να φθάσει σχετικά εύκολα σε ένα προβάδισμα στο ματς. Οι Πειραιώτες δεν έβρισκαν λύσεις ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά και οι Καταλανοί το εκμεταλλεύτηκαν απόλυτα. Με έναν “καυτό” Κλάιμπερν, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ “έτρεξε” ένα απίθανο 27-13 στην τρίτη περίοδο και προηγήθηκε με 64-59 στο 30′.

Η εικόνα του Ολυμπιακού άλλαξε όμως απόλυτα στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, αφού η άμυνά του επέστρεψε στα επίπεδα του ξεκινήματος και ο Φουρνιέ έδωσε το ρυθμό στην επίθεση, με τον Τζόουνς να καλύπτει και τον Μιλουτίνοφ που δεν ήταν ακόμη στο 100%. Οι Πειραιώτες έκαναν ένα τρομερό δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 28-11 και θα μπορούσαν να έχουν πάρει και τη διαφορά, αλλά ένα καλάθι του Βέσελι στη λήξη του χρόνου, “έγραψε” το τελικό 87-75.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75

Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1 τρίποντο, 2 ασίστ, 3 λάθη), Γουορντ 8 (3/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Βεζένκοβ 20 (4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 11 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ντόρσεϊ 17 (3/7 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 8 (4/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Τζόσεφ 2 (0/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ασίστ, 1 λάθος σε 12:05), ΜακΚίσικ 5 (2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Τζόουνς 16 (5/7 δίποντα, 6/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Φουρνιέ 6 (3/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

Μπαρτσελόνα (Πασκουάλ): Πάντερ 15 (2/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ασίστ, 4 λάθη), Μάρκος, Νόρις 3 (1), Βέσελι 12 (6/9 δίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπριθουέλα 14 (1/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σατοράνσκι 5 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ, Λαπροβίτολα, Κλάιμπερν 14 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/7 βολές), Σενγκέλια 12 (5/8 δίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 5 λάθη), Πάρα