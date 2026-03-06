Αθλητικά

Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού

Στην 3η θέση ο Ολυμπιακός, έμεινε 10ος ο Παναθηναϊκός
Ο Παπανικολάου
Ο Παπανικολάου πανηγυρίζει κόντρα στον Παναθηναϊκό (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 86-80 τον Παναθηναϊκό στην 30η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε σε ανοδική “τροχιά”, “βυθίζοντας” την ίδια ώρα τους “πράσινους” στην κατάταξη.

Με την 11η σερί νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 19-10 στην κατάταξη της Euroleague και φαίνεται να έχει εδραιωθεί πλέον στην πρώτη 4άδα, “ανοίγοντας” τη διαφορά του από την 5η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 4η σερί ήττα του στη διοργάνωση και κινδυνεύει πλέον να μείνει ακόμη και εκτός της πρώτης 10άδας, η οποία οδηγεί στην post season της σεζόν.

Τα αποτελέσματα στην 30η αγωνιστική

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

Φενέρμπαχτσε – Μονακό 88-70

Βαλένθια – Ζαλγκίρις 91-87

Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 92-84

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 87-84

Μακάμπι Τελ Αβίβ- Χάποελ Τελ Αβίβ Αναβολή

Παρτίζαν – Dubai BC Αναβολή

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 88-91

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν 80-85

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80

Μπασκόνια – Παρί 87-91

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Φενέρμπαχτσε 22-7
  2. Βαλένθια 20-10
  3. Ολυμπιακός 19-10
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
  6. Ζάλγκιρις 17-13
  7. Ερυθρός Αστέρας 17-13
  8. Μπαρτσελόνα 17-13
  9. Μονακό 16-14
  10. Παναθηναϊκός 16-14
  11. Dubai BC 15-14
  12. Αρμάνι Μιλάνο 15-15
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
  14. Βίρτους Μπολόνια 13-17
  15. Μπάγερν Μονάχου 13-17
  16. Παρί 11-18
  17. Παρτίζαν 9-20
  18. Μπασκόνια 9-21
  19. Αναντολού Εφές 9-21
  20. Βιλερμπάν 8-22

