Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 86-80 τον Παναθηναϊκό στην 30η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε σε ανοδική “τροχιά”, “βυθίζοντας” την ίδια ώρα τους “πράσινους” στην κατάταξη.
Με την 11η σερί νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 19-10 στην κατάταξη της Euroleague και φαίνεται να έχει εδραιωθεί πλέον στην πρώτη 4άδα, “ανοίγοντας” τη διαφορά του από την 5η Χάποελ Τελ Αβίβ.
Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 4η σερί ήττα του στη διοργάνωση και κινδυνεύει πλέον να μείνει ακόμη και εκτός της πρώτης 10άδας, η οποία οδηγεί στην post season της σεζόν.
Τα αποτελέσματα στην 30η αγωνιστική
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026
Φενέρμπαχτσε – Μονακό 88-70
Βαλένθια – Ζαλγκίρις 91-87
Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 92-84
Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 87-84
Μακάμπι Τελ Αβίβ- Χάποελ Τελ Αβίβ Αναβολή
Παρτίζαν – Dubai BC Αναβολή
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026
Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 88-91
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν 80-85
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80
Μπασκόνια – Παρί 87-91
Η κατάταξη της Euroleague
- Φενέρμπαχτσε 22-7
- Βαλένθια 20-10
- Ολυμπιακός 19-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
- Ζάλγκιρις 17-13
- Ερυθρός Αστέρας 17-13
- Μπαρτσελόνα 17-13
- Μονακό 16-14
- Παναθηναϊκός 16-14
- Dubai BC 15-14
- Αρμάνι Μιλάνο 15-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
- Βίρτους Μπολόνια 13-17
- Μπάγερν Μονάχου 13-17
- Παρί 11-18
- Παρτίζαν 9-20
- Μπασκόνια 9-21
- Αναντολού Εφές 9-21
- Βιλερμπάν 8-22