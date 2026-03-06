Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 86-80 τον Παναθηναϊκό στην 30η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε σε ανοδική “τροχιά”, “βυθίζοντας” την ίδια ώρα τους “πράσινους” στην κατάταξη.

Με την 11η σερί νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 19-10 στην κατάταξη της Euroleague και φαίνεται να έχει εδραιωθεί πλέον στην πρώτη 4άδα, “ανοίγοντας” τη διαφορά του από την 5η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 4η σερί ήττα του στη διοργάνωση και κινδυνεύει πλέον να μείνει ακόμη και εκτός της πρώτης 10άδας, η οποία οδηγεί στην post season της σεζόν.

Τα αποτελέσματα στην 30η αγωνιστική

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

Φενέρμπαχτσε – Μονακό 88-70

Βαλένθια – Ζαλγκίρις 91-87

Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 92-84

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 87-84

Μακάμπι Τελ Αβίβ- Χάποελ Τελ Αβίβ Αναβολή

Παρτίζαν – Dubai BC Αναβολή

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 88-91

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν 80-85

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80

Μπασκόνια – Παρί 87-91

Η κατάταξη της Euroleague