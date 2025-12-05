Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 89-79 από τη Βαλένθια στη 14η αγωνιστική της Euroleague και έχασε την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή της κατάταξης, γνωρίζοντας την 5η ήττα του στη σεζόν.

Με πολλές λανθασμένες αποφάσεις στο φινάλε της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να σταματήσει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens και πλέον οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ στην κατάταξη της Euroleague.

Οι “πράσινοι” έπεσαν στο 9-5 μετά από 14 αγώνες στη διοργάνωση και βρίσκονται στην 5η θέση, αλλά με το ίδιο ρεκόρ με τέσσερις ακόμη ομάδες, οι οποίες και θα γίνουν 5, όταν διεξαχθεί και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, που αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική.

Τα αποτελέσματα στη 14η αγωνιστική

Πέμπτη 4/12

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 75-81

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83

Μονακό – Παρί 125-104

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 87-80

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Αναβολή

Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου 92-85

Παρασκευή 5/12

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 79-89

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89

Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι 79-78

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 88-78

Η κατάταξη στη Euroleague