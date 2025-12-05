Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Το αντιαθλητικό φάουλ του Κέντρικ Ναν που «σφράγισε» την ήττα του «τριφυλλιού» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 89-79 από τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με το ματς να ολοκληρώνεται ουσιαστικά με ένα αντιαθλητικό φάουλ του Κέντρικ Ναν.

“Παλεύοντας” για την ανατροπή στα τελευταία λεπτά, ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά ακόμη και στο καλάθι, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης, αλλά ο Κέντρικ Ναν χτύπησε εκτός φάσης τον Τέιλορ της Βαλένθια και έβαλε… ταφόπλακα στις ελπίδες του “τριφυλλιού” για ανατροπή.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και είχε 23 πόντους στο τέλος του αγώνα, αλλά τα τέσσερα λάθη του στοίχισαν στην ομάδα του Αταμάν, που εξαιτίας του δεν μπόρεσε να ψάξει και ένα… θαύμα στο φινάλε του παιχνιδιού.

Kameron Taylor’a dirsek atan Kendrick Nunn’a sportmenlik dışı faul çalındı.



pic.twitter.com/qRDe9yhl3Z — Euroleague Time (@euroleague_time) December 5, 2025

Ο Παναθηναϊκός ήταν πάντως στα… σχοινιά και πριν το λάθος του Αμερικανού γκαρντ