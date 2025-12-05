Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Το αντιαθλητικό φάουλ του Κέντρικ Ναν που «σφράγισε» την ήττα του «τριφυλλιού» στη Euroleague

Η άσχημη αντίδραση του Αμερικανού γκαρντ στο φινάλε του αγώνα
Ναν και Χουάντσο διαμαρτύρονται στους διαιτητές (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ναν και Χουάντσο διαμαρτύρονται στους διαιτητές (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 89-79 από τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με το ματς να ολοκληρώνεται ουσιαστικά με ένα αντιαθλητικό φάουλ του Κέντρικ Ναν.

“Παλεύοντας” για την ανατροπή στα τελευταία λεπτά, ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά ακόμη και στο καλάθι, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης, αλλά ο Κέντρικ Ναν χτύπησε εκτός φάσης τον Τέιλορ της Βαλένθια και έβαλε… ταφόπλακα στις ελπίδες του “τριφυλλιού” για ανατροπή.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και είχε 23 πόντους στο τέλος του αγώνα, αλλά τα τέσσερα λάθη του στοίχισαν στην ομάδα του Αταμάν, που εξαιτίας του δεν μπόρεσε να ψάξει και ένα… θαύμα στο φινάλε του παιχνιδιού.

Ο Παναθηναϊκός ήταν πάντως στα… σχοινιά και πριν το λάθος του Αμερικανού γκαρντ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
149
101
75
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo