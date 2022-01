Η Βενέτσια προχώρησε σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Νάνι.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ επιστρέφει στην Ευρώπη για να φορέσει τη φανέλα της ιταλικής ομάδας και να τη βοηθήσει να παραμείνει στη Serie A.

Ο 35χρονος άσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της περιόδου 2022-23. Πριν λίγες εβδομάδες, ο διεθνής Πορτογάλος άσος είχε αποχωρήσει από το Ορλάντο. Να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα αγωνιστεί στην Ιταλία, μετά το πέρασμα του από τη Λάτσιο τη σεζόν 2017-18.

Nani joins Venezia FC.



One of the most talented wingers of his generation, with honors including a European Championship, a Champions League, four Premier League titles, and three Portuguese Cups, Nani signs through 2022/23.https://t.co/7Qb54EVmWP#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/wsNm23OVH9