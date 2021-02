Η «βόμβα» του αιώνα στη Euroleague: Συμπαίκτης του Καλάθη ο Πάου Γκασόλ (pic)

Οι φήμες επιβεβαιώνονται και ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Πάου Γκασόλ, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη και να γίνει συμπαίκτης του Νικ Καλάθη στην Μπαρτσελόνα.

Ο δύο φορές πρωταθλητής του NBA, με τους Λος Άντζελες Λέικερς του Κόμπι Μπράιαντ και παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Ισπανίας, φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα για συμβόλαιο συνεργασίας, αρχικά μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Γκασόλ είχε μείνει χωρίς ομάδα τον τελευταίο χρόνο και μετά την απόσυρσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, όμως οι Καταλανοί τον έπεισαν να επιστρέψει στην ομάδα και την Ευρώπη, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Ετοιμάζονται έτσι να προσθέσουν ένα πανάκριβο μέλος στο ήδη “πλούσιο” ρόστερ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για να γίνουν το ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Euroleague.

BREAKING: Pau Gasol to sign with Barcelona for the remainder of the season #EuroLeaguehttps://t.co/Ti3toaLF8y