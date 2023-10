Η θρυλική γυμνάστρια της ενόργανης και χρυσή Ολυμπιονίκης, Mary Lou Retton βρίσκεται εδώ και πάνω από μία εβδομάδα σε ΜΕΘ και δίνει “μάχη” για τη ζωή της.

Η κόρη της Retton, McKenna Kelley, έκανε γνωστό το γεγονός, εξηγώντας ότι η 55χρονη μητέρα της πάσχει από μία σπάνια ασθένεια και παλεύει στο νοσοκομείο. «Η αγαπημένη μου μαμά, Mary Lou, έχει μια πολύ σπάνια μορφή πνευμονίας και δίνει μάχη για τη ζωή της», ανέφερε σε σχετική ανάρτηση η μία από τις τρεις κόρες της (στη φωτογραφία με την αδερφή της, Shayla), προσθέτοντας και έναν λογαριασμό για δωρεά, αφού τα έξοδα νοσηλείας είναι υπέρογκα.

Το γεγονός έχει προκαλέσει ντόρο και στα social media, καθώς η Retton, όπως και πολλοί ακόμη σπουδαίοι αθλητές στις ΗΠΑ, δεν έχουν δημόσια ασφάλεια, μετά το τέλος της καριέρας τους, παρά την προσφορά τους στη χώρα.

Η Αμερικανίδα γυμνάστρια είχε κατακτήσει πέντε μετάλλια για τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984, μεταξύ των οποίων και το χρυσό μετάλλιο στο ατομικό.

Αναδείχθηκε μάλιστα και αθλήτρια της χρονιάς από το Sports Illustrated το 1984, ενώ είχε και τηλεοπτική παρουσία, με συμμετοχή σε ταινίες, αλλά και στη δημοφιλή σειρά, Baywatch.

Here is Mary Lou Retton at the 1984 Olympics in LA, scoring a perfect 10 on vault to become the 1st American woman to win the all-around individual gold in gymnastics. Today, she’s in an ICU with no health insurance.



Is this how a national treasure should be treated in the USA? pic.twitter.com/sB3NnQIx0K