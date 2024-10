Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε τον Λόνι Γουόκερ

Μεταγραφικό “μπαμ” από τη Ζαλγκίρις, με τους Λιθουανούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ.

Η Ζαλγκίρις, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague, ενισχύθηκε σημαντικά στην περιφέρεια, με την απόκτηση του NBAερ Λόνι Γουόκερ.

Την περασμένη χρονιά, ο 25χρονος γκαρντ (1,93 μ.) αγωνιζόταν με τη φανέλα των Νετς και είχε κατά μέσο όρο από 9,7 πόντους με 2,2 ριμπάουντ αλλά και 1,3 ασίστ στα 17 λεπτά που έπαιζε, ενώ έγινε γνωστός με τις εμφανίσεις του στους Λέικερς.

Zalgiris Kaunas adds a player with significant NBA experience, as the club signed 25-year-old Lonnie Walker IV until the end of the season. 🔥



Welcome to Kaunas, Loonie! 💚 pic.twitter.com/cLj8KoFyGB