Η Ζενίτ έδειξε ξανά το σεβασμό και την αγάπη της για την Ελλάδα, αναρτώντας στα social media απόσπασμα από την Ομήρου Οδύσσεια.

Κομμάτι του προοιμίου της Οδύσσειας, και συγκεκριμένα τους στίχους από 1 έως 13 από το πρωτότυπο, ανάρτησε η Ζενίτ στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Twitter, δείχνοντας την εκτίμησή της για την Ελλάδα και την ιστορία της. Θυμίζουμε πως οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν στις 12/4 τον Παναθηναϊκός σε εξ’ αναβολής ματς για την Euroleague και θέλουν μία νίκη ώστε να «σφραγίσουν» το εισιτήριο για τα Play Offs.

⚓️ Do you read me? pic.twitter.com/yKYSIjyltw