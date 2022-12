Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν εύκολα τους Ντένβερ Νάγκετς (126-108) έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τους Λεμπρόν Τζέιμς και Ράσελ Γουέστμπρουκ. Ο Κάιρι Ίρβινγκ με τρίποντο buzzer beater “εκτέλεσε” τους Τορόντο Ράπτορς χαρίζοντας τη νίκη στους Μπρούκλιν Νετς (119-116).

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σημείωσε 30 πόντους-είχε και 9 ριμπάουντ-, και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έκανε triple-double με 15 πόντους, 11 ριμπάουντ, 12 ασίστ, καθώς οι Λος Άντζελες Λέικερς ξεπέρασαν τον τραυματισμό του Άντονι Ντέιβις και κέρδισαν με 126-108 τους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Τόμας Μπράιαντ σημείωσε 21 πόντους για τους Λέικερς, οι οποίοι έπαιξαν ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο χωρίς τον Ντέιβις μετά τον τραυματισμό στο δεξί του πόδι στο πρώτο τέταρτο, και συνέχισε να αγωνίζεται οκτώ λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Ο Ντέιβις τελείωσε το ματς με 10 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ σε 17 λεπτά.

Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε 25 πόντους με 11 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ και ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 23 πόντους καθώς οι Νάγκετς είδαν το σερί των τριών νικών τους να τελειώνει.

Ο Άαρον Γκόρντον σημείωσε 17 πόντους για τους Νάγκετς, ενώ ο Μπρους Μπράουν πρόσθεσε 11 καθώς το Ντένβερ δεν κατάφερε να γίνει η πρώτη ομάδα της Δυτικής Περιφέρειας με 10 νίκες εκτός έδρας.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ πέτυχε buzzer-beater τρίποντο και οι φιλοξενούμενοι Μπρούκλιν Νετς νίκησαν τους Τορόντο Ράπτορς με 119-116, , ανατρέποντας διαφορά 18 πόντων.

Ο Ίρβινγκ τελείωσε με 32 πόντους και ο Κέβιν Ντουράντ πρόσθεσε 28 για τους Νετς, οι οποίοι έχουν κερδίσει πέντε σερί ματς και εννέα στα 10.

KYRIE IRVING WINS IT FOR THE NETS WITH THE #TissotBuzzerBeater!#TimingEmotions pic.twitter.com/lG3ZQiAHQr