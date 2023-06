H Καρολίνα Μούχοβα έκανε… ντέρμπι τον τελικό στο μονό των γυναικών, αλλά η Ίγκα Σφιόντεκ νίκησε με 2-1 σετ και κατέκτησε το Roland Garros. Το νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη απέκτησε έτσι το τρίτο της “στέμμα” στο τουρνουά του Παρισίου, μέσα σε μια τετραετία. 4ος τίτλος Grand Slam για την Πολωνή. Συγκινημένη αμέσως μετά τον νικητήριο πόντο της.



Παρέμεινε στο… θρόνο της στο Roland Garros. Η Ίγκα Σφιόντεκ έγινε back to back “Βασίλισσα” στο Παρίσι, “λυγίζοντας” την αντίσταση της εξαιρετικής, Καρολίνα Μούχοβα στον μεγάλο τελικό με 6-2, 5-7, 6-4, σε 2 ώρες και 47 λεπτά αγώνα.

Το νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη νίκησε με 2-1 σετ και απόλυτα δίκαια κατέκτησε μέσα σε κλάματα το 4ο τρόπαιο Grand Slam της καριέρας της (με το US Open του 2022) και 14ο επί συνόλου 18 τελικών που έχει λάβει μέρος!

Η Σβιόντεκ μπήκε έτσι στο κλειστό “κλαμπ” των αθλητριών που έχουν σημειώσει κάτι ανάλογο στο παρελθόν, να το κατακτήσουν δηλαδή τρεις φορές, μετά τις Μόνικα Σέλες και Σερίνα Γουίλιαμς.

Look at what this #RolandGarros title means to Iga Swiatek pic.twitter.com/rlR2Cbv3S9